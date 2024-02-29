"Это паникадило особенное — 20 июля 1639 года оно было пожертвовано в Ферапонтов монастырь первым государем из династии Романовых Михаилом Федоровичем и до 1915 года висело перед иконостасом в соборе Рождества Богородицы, прославившимся уникальными фресками Дионисия", — приводит пресс-служба слова гендиректора заповедника Михаила Шаромазова.

Светильник украшен двуглавым орлом и имеет 20 канделябров, расположенных двумя ярусами. "Особого внимания заслуживает орнамент на канделябрах этого паникадила. Вместо обычных в подобных случаях изображений херувимов мы видим на каждом канделябре литое изображение головы в царской шапке! Это изображение, отчасти напоминающее собою суровый профиль Ивана Грозного, представляет редкое и любопытное явление в области русской церковной орнаментики", — отметил Шаромазов.

Экспонат, поступивший в музей в 1940-е годы, еще ни разу не был представлен зрителю и не реставрировался, хотя имеет утраты: обломаны два фрагмента ветви, пять тарелок — с разрывами.

В 2024 году Кирилло-Белозерский музей-заповедник празднует 100-летие.