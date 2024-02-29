По его словам, в этом году приведут в порядок 21 водоем, в том числе Ярославский пруд в Северо-Восточном административном округе (АО), два Ивановских пруда, пять Оленьих прудов и два Красноярских пруда в Восточном АО, Мосфильмовский пруд в Западном АО и Крюковский пруд в Зеленограде.
В рамках проектов специалисты очистят от иловых отложений дно с последующим углублением, отремонтируют береговые полосы и выполнят работы по восстановлению водоупорного слоя, а также инженерных сооружений. На финальном этапе обустроят зоны биоплато с водной растительностью, замедляющей зарастание водоемов, и проведут благоустройство прилегающей территории, сообщил заммэра.
Перечни водных объектов, подлежащих реконструкции, формируются ежегодно на основе многолетнего анализа их состояния, динамики водного и экологического баланса, при этом обязательно учитываются пожелания москвичей, напомнил он.