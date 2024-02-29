"Стоимость коллекции составила более 1 млн рублей", — говорится в сообщении.

Ценный груз из 345 серебряных и медных монет из Австрии, Австралии, Великобритании, Канады и Китая находился в чемодане 47-летнего россиянина, остановленного инспекторами в "зеленом" коридоре.

Мужчина пояснил, что является коллекционером, все монеты он купил в Китае, чеки на них не сохранил и стоимость не помнит.

После проведенной экспертизы было установлено, что гражданин превысил порог беспошлинного ввоза товаров для личного пользования в 10 тыс. евро — 61 монета была перемещена незаконно сверх нормы.

Возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП России (недекларирование товаров).

Мужчине грозит штраф до двукратного размера стоимости предметов правонарушения с их конфискацией.