По данным оперативной обработки филиала, эпицентр зафиксированного в 04:24 по Баку в четверг землетрясения находился в 100 км север-восточнее города Бислиг на Минданао.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "разрушительное".

Кроме того, в этом же районе в 04:10 по Баку было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7. Его эпицентр находился в 92 км северо-восточнее Бислига, по интенсивности сотрясений в эпицентре — "очень сильное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясений в 5,4 и 5,3 соответственно.