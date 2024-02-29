FAA ожидает, что план Boeing будет включать результаты инспекции производственных линий, говорится в сообщении регулятора.
Кэлхун отметил, что у Boeing есть "четкая картина того, что нужно сделать", после проверок, проведенных как самой компанией, так и независимыми экспертами.
Как сообщалось, в начале января самолет Boeing 737-9 MAX авиакомпании Alaska Airlines совершил вынужденную посадку в аэропорту Портленда после потери двери в воздухе на высоте порядка 5 км.
Вслед за инцидентом FAA распорядилось временно остановить полеты самолетов Boeing 737-9 MAX в воздушном пространстве США и их эксплуатацию американскими авиакомпаниями. Решение FAA затронуло 171 самолет Boeing.
Позднее стало известно, что FAA запретило Boeing Co. расширять производство самолетов 737 MAX.
Акции Boeing подешевели на 1% на дополнительных торгах в среду. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 1,2%.