Работники подразделений Lufthansa Technik Logistik и Lufthansa Technik Logistik Services также примут участие в протестах, но они будут приостанавливать работу в разное время в зависимости от аэропорта.

Профсоюз Verdi в ходе конфликта с Lufthansa относительно условий тарифного договора уже провели две забастовки, каждая длительностью более суток. Это приводило к отмене сотен авиарейсов. В этот раз пассажирские рейсы не должны быть затронуты, сообщили в профсоюзе.

После предупредительных забастовок наземного персонала, проходивших 20-21 февраля, Lufthansa предложила Verdi условия для достижения компромисса, однако после двух дней переговоров профсоюз отверг их.

В службах наземного обслуживания Lufthansa задействованы около 25 тыс. сотрудников. Профсоюз требует повышения зарплаты на 12,5%, но не менее чем на 500 евро в месяц, а также дополнительной единовременной выплаты в размере 3 тыс. евро для компенсации инфляции.

Следующий раунд переговоров между профсоюзом и авиаперевозчиком запланирован на 13-14 марта.

Котировки акций Lufthansa снизились на 1,5% в среду. Рыночная стоимость авиакомпании за последние двенадцать месяцев упала почти на 27% (до 8,8 млрд евро), в то время как фондовый индекс DAX прибавил 15%.