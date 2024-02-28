"На выставке представлены монеты из серебра и золота. На них запечатлены такие изображения, как: герои мультфильма "Ну, погоди!" — Заяц и Волк, танцующие мужчина и женщина, шаман, исполняющий ритуальный танец и другие", — говорится в сообщении.

Также на выставке можно узнать о памятных монетах Банка России, которые посвящены знаменитым балетным постановкам, музыкальным инструментам, композиторам и исполнителям.

Все изображения сопровождаются подробной информацией: год выпуска монеты, материал, из которого она изготовлена, имена художников-медальеров, разработавших дизайн.

Выставка Банка России будет работать до 25 марта.