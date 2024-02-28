Сегодня в 19:11 Индийские танцы и работы из дерева увидят петербуржцы в Академии Штиглица

CАНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 28 ФЕВРАЛЯ. ИНТЕРФАКС — В Академии им.Штиглица в Петербурге в четверг начнет работу международный фестиваль "Вокруг Света: искусство без границ", сообщают организаторы мероприятия.

В рамках фестиваля пройдет выставка-конкурс "Мир глазами художника" — заявки подали 170 иностранных участников из 30 стран. В Большом выставочном зале состоится показ курсовых работ студентов кафедры дизайна костюма. Петербуржцы также увидят выступления школы-студии индийского классического танца Натья Сутра, Народного фольклорного ансамбля "Новоселье", Молодежного хора Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени Штиглица "Веселые Щеглы". В Академии пройдет выставка выставка студенческих работ, будут также представлены каллиграфические работы, работы индийских и российских дошкольников, школьников и студентов Академии. В течение месяца продлится работа выставки изделий из дерева.

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