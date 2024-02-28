По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, угроза схода снежных лавин в горах КБР сохранится 28-28 февраля, сообщает ГУ МЧС по республике.

В Карачаево-Черкесии лавинная опасность прогнозируется с 29 февраля по 2 марта, сообщает ГУ МЧС по КЧР.

В обоих регионах сход снежных масс может стать причиной ЧС и происшествий, связанных с повреждением зданий и сооружений, линий связи и электропередачи, объектов инфраструктуры, а также с перекрытием автомобильных дорог, мостов и тоннелей.

Спасатели призвали население не выходить в горы в снегопад и непогоду, а также избегать мест возможного схода лавин, которые чаще всего бывают на склонах крутизной более 30 градусов.