"Первоначально в ходе комплексной реставрации храма предлагалось заменить этот (обветшавший) купольный крест новым, однако псковским реставраторам удалось его восстановить", — пояснил собеседник.

Размеры кованого железного креста составляют примерно 1 метр в ширину и 1,5 метра в высоту, весит он около 15 кг. "В ходе реставрации мастера зачистили и скрепили фрагменты креста, загрунтовали их и покрыли двумя защитными слоями серебрянки", — уточнили в ГМЗ.

В ближайшее время крест планируется освятить и установить на церкви. Реставраторы надеются, что кресту по силам простоять на храме без ремонта около столетия.

Согласно летописным данным, каменная церковь святого Прокопия была построена в центре Великого Новгорода в 1529 году на средства знаменитых московских купцов Сырковых.