"Первый автобус по новому маршруту отправится из Калининграда 27 марта. В дальнейшем он будет отправляться в Германию по средам", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в настоящее время есть повышенный спрос на поездки в Германию и обратно, его формируют русскоязычные немцы, которые едут в Калининград и другие регионы России к родственникам и друзьям. В "большую" Россию они уже летят самолетами из аэропорта "Храброво".

По словам собеседника агентства, в настоящее время из Калининграда автобусы ходят в города Берлин, Фрайбург, Штутгарт. Отправление назначено фактически на все дни недели.

По итогам 2023 года автовокзал обслужил на региональных и международных маршрутах 2,95 млн пассажиров.