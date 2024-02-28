"Развитие России связано с ее территорией, с транспортно-логистическими коридорами. Данный мост является связующим звеном, которое поможет и области, и городу в дальнейшем развитии территорий. Я считаю, что такой знаковый объект внесет новый ритм в жизнь города. Объем финансирования достаточно большой — 18,7 млрд рублей, из которых 15,2 млрд рублей составят федеральные средства", — сказал Савельев.

Как сообщалось, первоначально из федерального бюджета на 2021-2024 годы на строительство моста было выделено 11,2 млрд рублей.

В свою очередь губернатор региона Игорь Руденя заявил, что комплекс Западного моста повысит доступность областного медицинского кластера и активно развивающейся промышленной площадки в микрорайоне "Юность", в том числе, промтехнопарка "КСК".

"Работы идут высокими темпами, задействовано 280 человек и 68 единиц техники", — отметил глава региона.

По информации пресс-службы облправительства, в настоящее время ведутся работы по укрепительной сборке пролётного строения, выполнен значительный объем надвижки левой части моста по направлению к Пролетарскому району. После завершения надвижки начнётся опускание пролётного строения на опорные части.

Проект, помимо ввода непосредственно мостового сооружения через Волгу, включает еще ряд важных строек. Одновременно ведется реконструкция железнодорожного путепровода на Комсомольской площади, подготовительные работы для строительства путепровода в створе улицы Фрунзе.

Как отмечается в пресс-релизе, уже в 2024 году планируется сдать сам мост через Волгу с подходами и развязками, а также путепровод в створе улицы Фрунзе.

После открытия рабочего движения по объезду с улицы Фрунзе запланирована активная фаза реконструкции так называемого Горбатого моста в Заволжье, добавили в пресс-службе.

Ранее отмечалось, что завершение всех работ, включая Горбатый мост и железнодорожный путепровод на Комсомольской площади, планируется на конец 2025 года.

Комплекс Западного моста строится в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

Протяженность Западного моста в Твери составит почти 3 км с шестью полосами для движения. В начале декабря 2021 года заключен госконтракт на выполнение работ с ООО "Дорожная строительная компания" из Тверской области. В январе 2022 года компания приступила к реализации проекта.