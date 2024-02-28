Согласно сообщению, в регионе особое внимание уделяется ремонту региональных трасс, входящих в опорную сеть.

"Эти дороги связывают между собой несколько территорий области и отличаются напряженным трафиком, в том числе, транзитным — в соседние регионы страны и Республику Казахстан. Из-за большого объема работ объекты ремонтируются поэтапно", — отмечается в сообщении.

Так, в частности, в текущем году в рамках нацпроекта продолжится ремонт дороги Бугульма- Бугуруслан -Бузулук- Уральск. Трасса проходит с севера на юг по пяти районам западного Оренбуржья — от границы с Татарстаном до российско-казахстанской границы. В нормативном состоянии сейчас находится более половины дороги — около 350 км. В текущем году ремонт пройдет на трех участках в Северном районе общей протяженностью 20 км. Соответствующие контракты с подрядными организациями заключены, говорится в сообщении.

Продолжится также ремонт автодороги Орск- Шильда- граница Челябинской области, проходящей по трем районам на востоке Оренбуржья. Здесь планируется капремонт участка на территории поселка Шильда (Адамовский район) — 5,5 км.

В центральной части региона на дороге Ивановка- Сорочинск- Ташла, связывающей три района, будет обновлен участок протяженностью 9,5 км. Отмечается, что здесь — высокая интенсивность движения, прежде всего, грузового транспорта. Дорога приводится к нормативу поэтапно. Так, ремонтные работы полностью выполнены на территории Ташлинского района и Сорочинского городского округа, теперь они будут проводиться в Красногвардейском районе, отмечает пресс-служба.