"Выставка факсимиле из Кабинета графики музея приурочена к 355-летию со дня смерти великого Рембрандта Харменса ван Рейна. Сегодня мастер считается одним из величайших гравёров всех времён. Он воплотил в своих работах весь спектр человеческих чувств так, как до него не смог никто. Рембрандт-гений света, столкнувший на плоскости гравюры символику и интенсивность чёрного и белого", — говорится в пресс-релизе.

На выставке представлено более 50 графических листов, отражающих жанровую палитру Рембрандта. Здесь встречаются психологический портрет и драматические библейские, евангельские сцены, иронические уличные сценки и лирические сельские пейзажи.

В частности, в экспозицию включены знаменитые шедевры "Три креста", "Принесение во храм", "Мельница", "Христос перед народом" — сложные многомерные произведения. Также посетители узнают "Автопортрет Рембрандта, облокотившегося на барьер" — прекрасный пример чистой линейной манеры, которая превалировала в гравюрах Рембрандта в конце 1630-х.

Собрание факсимиле работ Рембрандта попало в Калининград в 1990-х годах. Его передала вдова знаменитого немецкого художника и скульптора Германа Брахерта, который жил и творил до Второй мировой войны в Кенигсберге.