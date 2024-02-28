На выставке представлено более 50 графических листов, отражающих жанровую палитру Рембрандта. Здесь встречаются психологический портрет и драматические библейские, евангельские сцены, иронические уличные сценки и лирические сельские пейзажи.
В частности, в экспозицию включены знаменитые шедевры "Три креста", "Принесение во храм", "Мельница", "Христос перед народом" — сложные многомерные произведения. Также посетители узнают "Автопортрет Рембрандта, облокотившегося на барьер" — прекрасный пример чистой линейной манеры, которая превалировала в гравюрах Рембрандта в конце 1630-х.
Собрание факсимиле работ Рембрандта попало в Калининград в 1990-х годах. Его передала вдова знаменитого немецкого художника и скульптора Германа Брахерта, который жил и творил до Второй мировой войны в Кенигсберге.