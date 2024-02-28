«Наш комитет провел опрос, в котором приняли участие компании из 42 регионов – 64 транспортных и 92 туроператорских. Выяснилось, что к концу 2023 года по сравнению с 2022-м стоимость автобусной перевозки увеличилась примерно на 35%. Есть регионы, где она выросла более чем на 50%. Соответственно турпродукт у всех компаний – участников опроса также растет в цене», — сообщила глава комиссии РСТ по автобусным перевозкам Марина Лабутина.

Согласно опросу, респонденты сетовали на чрезмерную зарегулированность и непрозрачность законодательства, а также на то, что из-за дороговизны автобусов невозможно обновить парк. Также существует серьезная нехватка водителей, наблюдается отсутствие инфраструктуры для остановок туристических автобусов и нехватка парковочных мест для транспорта в крупных городах.

Эффективными мерами государственной поддержки, по мнению опрошенных, стали бы субсидии на пополнение автобусного парка, обнуление или уменьшение утилизационного сбора, снижение таможенной пошлины, а также льготное кредитование.

«Давайте хотя бы ввезем из дружественных стран автобусы на льготных условиях. Это сильно обновит парк. Больше 60% транспортных компаний отметили, что при определенных мерах поддержки подумали бы об увеличении своего автопарка», — пояснила Лабутина.

По экспертным оценкам, чтобы удовлетворить спрос на качественные автобусные экскурсионные услуги по всей стране, нужно примерно 3 тыс. автобусов вместимостью до 50 мест.

Рост цен в транспортных компаниях связан с подорожанием топлива, повышением заработной платы из-за инфляции. Также огромную роль в удорожании автобусной перевозки сыграла индексация утилизационного сбора для юрлиц в августе 2023 года. В итоге приобретение китайского автобуса в России в зависимости от класса сейчас обходится на 70-300% дороже, чем год назад.

Одной из мер по снижению стоимости иностранного автобуса в РСТ считают отмену или снижение таможенного и утилизационного сборов хотя бы на период, пока не будет налажено серийное производство отечественных автобусов туристического класса.