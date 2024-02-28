Он отметил, что за каждой делегацией закреплены волонтеры.
"Мы всегда открыты к сотрудничеству, готовы обсуждать возникающие вопросы. К обеспечению правопорядка в Сочи привлекаются не только сотрудники правоохранительных органов, но и общественные организации", — подчеркнул Снегирёв.
По его словам, в рабочей встрече приняли участие представители Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России, Главного управления МВД России по Краснодарскому краю, УВД по городу Сочи, Законодательного собрания Краснодарского края, администрации Сочи, МВД Кубы.
Ее участники обсудили вопросы обеспечения безопасности во время проведения Всемирного фестиваля молодежи, который пройдет на федеральной территории "Сириус" с 1 по 7 марта, в нем примут участие 20 тыс. человек из 180 стран.