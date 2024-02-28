"Мы в Сочи активно развиваем туристическую отрасль, ежегодно принимаем около 7 миллионов отдыхающих, постоянно улучшаем городскую среду. По поручению главы города Алексея Сергеевича Копайгородского особое внимание уделяем безопасности как во время проведения крупных массовых мероприятий, так и в период курортных сезонов. Налажено тесное сотрудничество между администрацией города и УВД по городу Сочи. На территории проведения Всемирного фестиваля молодежи установлены две тысячи камеры видеонаблюдения", — сказал вице-мэр.

Он отметил, что за каждой делегацией закреплены волонтеры.

"Мы всегда открыты к сотрудничеству, готовы обсуждать возникающие вопросы. К обеспечению правопорядка в Сочи привлекаются не только сотрудники правоохранительных органов, но и общественные организации", — подчеркнул Снегирёв.

По его словам, в рабочей встрече приняли участие представители Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России, Главного управления МВД России по Краснодарскому краю, УВД по городу Сочи, Законодательного собрания Краснодарского края, администрации Сочи, МВД Кубы.

Ее участники обсудили вопросы обеспечения безопасности во время проведения Всемирного фестиваля молодежи, который пройдет на федеральной территории "Сириус" с 1 по 7 марта, в нем примут участие 20 тыс. человек из 180 стран.