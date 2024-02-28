"В 2024 году количество российских туристов составит более 600 тыс. человек. До пандемии показатель был 1 млн человек. Думаю, в скором будущем достигнем и этого показателя тоже", — сказал Мустафаев в ходе Российско-азербайджанского межрегионального форума в Минеральных Водах в среду.

По его словам, важной составляющей двусторонних отношений с РФ является межрегиональное сотрудничество, которому в обоих государствах на высшем уровне придается большое значение. Как сообщалось, Азербайджан в 2023 году посетили 2,086 млн иностранных граждан (из 187 стран), что на 30,2% больше, чем за 2022 год. Из них 30% путешественников прибыли из России.