Монумент планируется установить на территории безымянного бульвара на улице Комсомола.
В 2021 году комитетом по градостроительству и архитектуре был объявлен архитектурный конкурс на создание проекта монумента. Большинство голосов членов жюри было отдано работе скульптора Екатерины Пильниковой.
"Бронзовый бюст Гумилева будет выполнен в классическом — "античном стиле". Постамент — из серого полированного гранита. Высота памятника составит 2,9 метра", — говорится в сообщении.
Пильникова — лауреат премии президента России для молодых деятелей культуры за 2022 год. Она выступила автором памятников Петру Чайковскому в Германии и Льву Толстому в Южной Корее. В фойе Александринского театра установлен созданный ею бюст театрального деятеля Федора Волкова.