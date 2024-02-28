"Город поддержал инициативу писателей и художников из Петербурга и других городов России об установке памятника нашему знаменитому поэту, этнографу, исследователю Африки Николаю Гумилеву. Кронштадт — его родина. Памятник Николаю Гумилеву станет одной из достопримечательностей кронштадтского историко-культурного кластера", — приводятся в сообщении слова губернатора Петербурга Александра Беглова.

Монумент планируется установить на территории безымянного бульвара на улице Комсомола.

В 2021 году комитетом по градостроительству и архитектуре был объявлен архитектурный конкурс на создание проекта монумента. Большинство голосов членов жюри было отдано работе скульптора Екатерины Пильниковой.

"Бронзовый бюст Гумилева будет выполнен в классическом — "античном стиле". Постамент — из серого полированного гранита. Высота памятника составит 2,9 метра", — говорится в сообщении.

Пильникова — лауреат премии президента России для молодых деятелей культуры за 2022 год. Она выступила автором памятников Петру Чайковскому в Германии и Льву Толстому в Южной Корее. В фойе Александринского театра установлен созданный ею бюст театрального деятеля Федора Волкова.