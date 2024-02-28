"Проект Василеостровской фабрики-кухни был утвержден в начале 1929 года. Строительство велось в 1930-1931 годах. Кухня производила до 35 тыс. обедов в день, а столовая вмещала до 1,5 тыс. человек", — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение о строительстве учреждений общественного питания в Петербурге в Володарском (Невском), Нарвском (Кировском), Выборгском и Василеостровском районах было принято в 1928 году.

"Советские фабрики-кухни должны были обеспечить готовыми обедами заводские столовые и вытеснить "мещанскую" домашнюю еду, а также рестораны и частные забегаловки", — говорится в сообщении.

Управление капитального строительства Ленинградского Совета потребительных обществ проектирование всех фабрик-кухонь поручило Ленинградскому отделению группировки АРУ (архитекторов урбанистов): Армену Барутчеву, Исидору Гильтеру, Иосифу Меерзону и Якову Рубанчику. Главным инженером зданий выступил Артемий Джорогов.