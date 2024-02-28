"В рамках задач Транспортной программы мэра Москвы Сергея Собянина мы реализуем потенциал канала имени Москвы как важной альтернативной транспортной артерии. В планах к 2030 году поэтапно запустить пригородные скоростные маршруты по каналу имени Москвы. Они станут альтернативой автомобильному и ж/д транспорту", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале департамента в среду.

Отмечается, что оптимальные трассы и расписание департамент прорабатывает вместе с Центром цифровых высокоскоростных транспортных систем Российского университета транспорта (МИИТ). "Благодаря этому жители Москвы и ближайших районов получат еще один комфортный, безопасный и быстрый способ для передвижения и путешествий", — добавили в ведомстве.