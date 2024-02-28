"Это очень серьезное произведение, приуроченное к юбилеям и Пушкина, и Римского-Корсакова. Спектакль выйдет 6 июня. Планируются еще две премьеры. В марте студентами будет сделан спектакль для самых маленьких зрителей про джазовую музыку. В апреле выйдет премьера по рассказам Чехова", — рассказал Петров.

По его словам, в текущем сезоне театр поедет с гастролями в Москву. "В прошлом сезоне мы показали три спектакля в Большом театре: "Пиковую даму", "Алису в Зазеркалье" и "Отелло". Также выходила премьера "Что случилось в 5 "Б" на музыку Леонида Десятникова", — отметил Петров.

Заместитель директора театра "Зазеркалье" по творческим вопросам, директор премии и фестиваля "Арлекин" Марина Корнакова добавила, что фестиваль откроется 15 апреля.

"Будут показаны спектакли из Казани, Улан-Удэ, Нягани. Всего комиссия отобрала 10 работ. Александринский театр представит "Руслана и Людмилу", выступит на фестивале и театр "Karlsson Haus". Предусмотрена обширная образовательная программа", — отметила Корнакова.

Театр "Зазеркалье" основан в Ленинграде в 1987 году. На сцене театра поставлено около 80 спектаклей для зрителей всех возрастов. Труппа регулярно пополняется выпускниками курса Петрова в Российском государственном институте сценических искусств. В "Зазеркалье" существует уникальный репертуар музыкальных спектаклей для детей от двух лет. Согласно информации на сайте театра, он работает в том числе для семейной аудитории.