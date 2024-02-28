"На 13:30 (12:30 мск) локализация на площади 860 га", — сказал собеседник агентства.

Пожар в заповеднике начался в 16:20 (15:20 мск) в минувший вторник. Общая площадь, пройденная огнем на территории заповедника, составляет около 860 га, в том числе около 7 га — лесная площадь. Тушение осложняется труднодоступностью местности.

Астраханский заповедник — старейший в стране, он основан в 1912 году с целью сохранения и изучения природных комплексов и генетических фондов дельты Волги и побережья Каспия. В 1984 году ему присвоен статус биосферного. Заповедник расположен в низовьях дельты Волги, его общая площадь — почти 70 тыс. га.