«В 2022-2024 годах на развитие туристической инфраструктуры регион получил из федерального бюджета 850 млн руб. Средства идут в том числе на создание модульных отелей, разработку турмаршрутов, проектирование туркода Суздаля и Мурома. С участием корпорации «Туризм.РФ» во Владимире строится новый гостиничный комплекс. Инструменты нацпроекта по «Туризм и индустрия гостеприимства» задействованы в рамках подготовки к 1000-летию Суздаля. Рассчитываем, что это поможет обеспечить устойчивый рост турпотока», – сказал Чернышенко в рамках визита во Владимирскую область.

По словам вице-премьера, турпоток по итогам 2023 года составил порядка 2 млн человек, что превышает доковидные показатели 2019 года.

Как отметил губернатор Владимирской области Александр Авдеев, к 1000-летию Суздаля при федеральной поддержке существенно обновили жилищно-коммунальный комплекс, дорожно-транспортное хозяйство, привели в порядок ряд памятников архитектуры и многое другое, также создается туркод центра города.

«Уже видим результаты нашей работы. Например, только Суздаль в январские каникулы, несмотря на аномальные морозы, посетило более 150 тысяч гостей», – подчеркнул он.

В пресс-службе Чернышенко уточнили, что на сегодняшний день во Владимирской области определены две территории с высоким уровнем инвестиционного потенциала – Муром и Александров. Там будут созданы всесезонные курорты.

Кроме того, Чернышенко поручил совместно с правительством Владимирской области и операторами связи проработать вопросы обеспечения покрытия мобильной связью туристических объектов и рекреационных зон на территории субъекта.