"Еще не везде полностью устранены последствия ноябрьского шторма. Предстоит реставрация ограждения набережных, восстановление тротуарной плитки. До 1 мая работы должны быть завершены", — написал Бойко.

Он отметил, что сейчас специалисты управления по развитию курортов проверяют готовность пляжей к наплыву отдыхающих.

"К береговой зоне Бухты Инал — масса замечаний. Также есть нарекания и по пляжу в Ольгинке. Арендаторам указано в кратчайшие сроки навести порядок", — добавил Бойко.

Ранее сообщалось, что набережные Туапсинского района Краснодарского края серьезно пострадали в результате шторма и сильного ветра.