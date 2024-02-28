Соответствующий законопроект поддержан в первом чтении на пленарном заседании городского парламента в среду.

Поправки в статью 34 "Социального кодекса Санкт-Петербурга" разработаны в связи с изданием указа президента РФ "О мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, пострадавших от агрессии Украины".

На путевку будут иметь право дети, получившие после 18 февраля 2022 года ранение, травму, контузию на территории ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областей либо на территории субъектов РФ, прилегающих к районам проведения СВО.

"Будет действовать общий заявительный порядок: либо родители, либо иные законные представители таких детей обращаются с заявлением, и им компенсируется стоимость путёвки полностью или частично в зависимости от категории. (...) Для данной категории речь идёт о полной компенсации", — пояснил депутат Денис Четырбок ("Единая Россия").

Он уточнил, что к 1 февраля 2024 года в петербургских школах обучались 880, в детских садах — порядка 230 детей, которые прибыли из новых и приграничных регионов, затронутых СВО.

Уточняется, что превалирующими диагнозами у пострадавших на этих территориях детей являются минно-взрывные травмы, огнестрельные ранения, сочетанные травмы, которые часто протекают неблагоприятно, вызывают осложнения, после чего дети и подростки нуждаются в длительном лечении и реабилитации, а также в последующем отдыхе и оздоровлении.

За документ проголосовали 45 депутатов.