Экспертный совет по заповедному делу направил обращение в адрес главы Минприроды России, в котором предупреждает об опасной ситуации, которая может сложиться на территории Национального парка "Куршская коса". В поселке Рыбачий приступают к реализации гостинично-рекреационного проекта, в котором будет отель высотой 21 метр, построенный на искусственной территории.

"Коса — это узкая песчаная полоса, отделяющая Куршский залив от Балтийского моря. Направление косы совпадает с основным направлением Беломоро-Балтийского пути миграции птиц. Ежегодно в течение весенней и осенней миграции свыше 20 млн птиц разных видов, избегающих пересечения водных пространств в дневное время, используют Куршскую косу как своего рода мост на трассе перелета", — заявляют в Совете.

Ученые считают, что строительство высотных зданий с большим количеством стеклянных поверхностей и яркой подсветкой на Беломоро-Балтийском миграционном пути птиц (причём на участках, непосредственно прилегающих к центральной части Куршской косы, в месте наибольшей концентрации мигрирующих птиц), неизбежно приведет к их массовой гибели.

Основная причина гибели птиц, мигрирующих в ночное время, — это свет в окнах высотных зданий. Попадая в освещенное пространство возле окон во время миграционного полета, птицы долго не могут вылететь из него, что часто приводит к столкновениям с окнами и их гибели.

"В подготовленных материалах оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) данного инвестиционного проекта этот важный аспект не отражен", — подчеркивает Совет.

"МОО "Экспертный совет по заповедному делу" просит министра природных ресурсов и экологии РФ Козлова А.А. учесть данные аспекты в рамках согласования социально-экономической деятельности, связанной с реализацией инвестпроекта, а также поручить Федеральному агентству водных ресурсов рассмотреть их при решении вопрос о выдаче разрешения на создание искусственного земельного участка в акватории Куршского залива", — заключает объединение ученых.

МОО "Экспертный совет по заповедному делу" — экологическое общественное объединение в сфере территориальной охраны природы. В состав совета входят около 120 человек, в числе которых академик, члены-корреспонденты РАН, профессора, доктора наук и кандидаты наук, заслуженные экологи РФ, заслуженные деятели науки РФ и другие авторитетные эксперты.

Реализовывать проект намерена калининградская компания ООО "Спецавтотранс".

Куршская коса представляет собой песчаный полуостров длиной 98 км (российская часть — 48 км, литовская — 50 км), шириной от 400 м до 4 км. В 2000 году Куршская коса была включена в список Всемирного наследия ЮHЕСКО.

Куршскую косу называют "птичьим мостом", так как по нему проходит древний миграционный путь птиц (150 видов) из северных районов Европы в южные районы Европы и Северную Африку.