Как уточнили в банке, в соответствии с требованиями постановления правления Нацбанка "Об утверждении правил формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для банков второго уровня, филиалов банков-нерезидентов Казахстана", банки осуществляют управление комплаенс-риском, под которым понимается вероятность возникновения потерь вследствие несоблюдения банком как требований применимого законодательства страны, так и законодательства иностранных государств, оказывающего влияние на деятельность банка.

Отмечается, что в рамках принятия мер по управлению комплаенс-риском, банком были учтены нововведения в санкционное законодательство США от 23 февраля 2024 года.

"В частности, в настоящий момент банком рассматривается вопрос по мероприятиям, направленным на минимизацию риска применения вторичных санкций иностранных юрисдикций, негативной реакции иностранных банков-корреспондентов, претензионных дел или мер административного, уголовного воздействия в отношении связанных сторон банка со стороны уполномоченных органов иностранных государственных лиц. На время рассмотрения вопроса корректного порядка действий в текущей международной правовой обстановке банком принято решение о приостановлении работы по операциям, затрагивающим платежную систему "Мир", — пояснили в банке.

По данным на сентябрь 2022 года карты "Мир" принимались в 10 странах, уже к концу года их количество сократилось до 8. При этом Национальная система платежных карт (НСПК) скрыла список стран-партнеров после выхода разъяснения Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США, из которого следовало, что финансовые институты не из США, заключая соглашения с НСПК, рискуют оказаться вовлеченными в действия по обходу американских санкций за счет расширения территории использования платежной системы "Мир" за пределами РФ.

НСПК была создана российскими властями в 2014 году после введения против России ряда санкций. О начале эмиссии первых карт "Мир" было объявлено в декабре 2015 года.

"Банк Фридом Финанс Казахстан" является частью холдинга Freedom Holding Corp., которая подконтрольного бизнесмену из Казахстана Тимуру Турлову.

По данным Нацбанка, по состоянию на 1 декабря 2023 года, "Банк Фридом Финанс Казахстан" занимает 8-е место по размеру активов среди 21 банка в стране.