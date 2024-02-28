"Завершила работу выставка "Вокруг Левитана. Пейзаж конца XIX — начала XX веков из собрания Русского музея". Она объединила 56 работ русских художников-пейзажистов — учителей, друзей и последователей Исаака Левитана", — говорится в сообщении.

Данный выставочный проект был первым для Звенигородского манежа после завершения реставрации и первым, созданным в сотрудничестве с Русским музеем. Экспозиция включала 45 картин из собрания Русского музея и 11 из коллекции Звенигородского музея-заповедника. Среди них — работы Алексея Саврасова, Василия Поленова, Константина Коровина, Михаила Нестерова, Игоря Грабаря, Аполлинария Васнецова и других.

Выставка была открыта в звенигородском Манеже 4 октября 2023 года. Завершила она свою работу 25 февраля.