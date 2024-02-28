"Планируем реконструкцию старого терминала (аэропорта — ИФ), здесь теперь будет зона для международных рейсов. Обязательно продолжим расширять географию полетов", — сказал Меняйло.

По его словам, больше года гости и местные жители Северной Осетии пользуются новым аэровокзальным комплексом аэропорта "Владикавказ", который признан лучшим в категории от 0,5 до 1 млн пассажиров в год.

Как сообщалось, в ноябре 2022 года аэропорт завершил строительство нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий площадью более 5 тыс. кв. метров, увеличив пропускную способность терминала в 1,5 раза, до 500 пассажиров в час.

Также сообщалось, что старое здание терминала будет реконструировано.

ОАО "Международный аэропорт Владикавказ" в 2022 году получило чистую прибыль по РСБУ в размере 171,2 млн рублей, что на 1,6% больше, чем годом ранее.

Международный аэропорт "Владикавказ" — единственный аэропорт Республики Северная Осетия — Алания. Пассажиропоток аэропорта в 2023 году вырос на 15%, до 916,6 тыс. человек.