Дом 1888 года постройки располагается за главным корпусом Томского университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) и делит с ним один адрес — проспект Ленина, 40.

"Здание, согласно заключению областного Центра по охране и использованию памятников, имеет историческую и архитектурно-градостроительную ценность. Одноэтажный каменный дом представляет редкий для Томска тип купеческой усадебной застройки конца ХIХ столетия", — говорится в сообщении.

Также специалисты Центра отметили уникальность архитектуры здания: архитектурно-художественное оформление фасадов дома выполнено в "кирпичном" стиле, центральная ось фасада акцентирована полукруглым аттиком, а крыша по главному фасаду оформлена парапетным ограждением с коваными решетками ажурного рисунка на кирпичных столбиках.

По словам председателя комитета по охране объектов культурного наследия Томской области Елены Перетягиной, у здания есть ряд отличительных особенностей, которые повлияли на решение включить его в перечень выявленных объектов культурного наследия.

"Например, карниз дома широкий, многопрофильный, декорирован "поясом" и декоративными элементами по осям оконных простенков. Оконные проемы имеют рустованное обрамление. Углы дома оформлены лопатками с декором. Подоконная часть выделена профильным горизонтальным поясом и прямоугольными филенками с профильным обрамлением", — цитирует пресс-служба слова Перетягиной.

Куренков являлся купцом 2-й гильдии, занимался покупкой и перепродажей продовольственных товаров. Деятельность купца широко не освещалась в местной прессе, в отличие от его дочери Марии, которая стала профессиональной певицей, взяла сценическую фамилию Куренко. В разные годы она была солисткой Киевской оперы, Большого театра. Также она выступала в Рижской опере, а после 1926 года, переехав в США, пела в оперных театрах Чикаго, Лос-Анджелеса, Нью-Йорка и европейских городах.