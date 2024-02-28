По информации пресс-службы министерства строительства региона, готовность объекта составляет почти 80%. Прогулочная зона в районе яхт-клуба будет открыта для посетителей уже в июне.

"В летний период планируется проведение дноуглубительных работ в акватории яхт-клуба, чтобы обеспечить подходы судов к причальному сооружению", — сказал в ходе осмотра стройплощадки начальник управления краевого Минстроя Владимир Гурченко.

Он напомнил, что реконструкция набережной ведется в рамках флагманской инициативы губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева "Край притяжения. Туризм в удовольствие".

Согласно планам краевых властей, впоследствии набережная будет объединена с дамбой Южного округа, которую построили для защиты Индустриального района от наводнений. В презентации мастер-плана развития Хабаровска, в частности, указано, что вдоль береговой линии будут расположены знаковые для города и Хабаровского края объекты культуры, спорта и отдыха.

Проект объединения набережной, по замыслу его авторов, должен стать популярным общественным пространством и городским "туристическим магнитом". На набережной обустроят смотровые площадки, велодорожки, а также зоны активного и спокойного отдыха.

Рядом с новой набережной построят здание Дальневосточного художественного музея, в залах которого будет представлено более 15 тыс. произведений искусства, хранящихся в его запасниках.

Обновленная набережная Амура в Хабаровске станет самой длинной на востоке России — 9,5 км. По предварительным оценкам, поток посетителей этой территории может составить более 1 млн человек в год.

Ранее правительство Хабаровского края предложило Дальневосточному Сбербанку стать концессионером строительства объединенной набережной на Амуре в Хабаровске, которое оценивается в 12 млрд рублей.