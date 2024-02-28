"Общая площадь, пройденная огнем на территории заповедника, составляет ориентировочно 860 га, в том числе около 7 га — лесная площадь. В настоящее время действует 1 очаг с активной зоной горения протяженностью 1 км в труднодоступной местности, недоступной для автомобильной и тракторной техники", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе заповедника отметили, что тушение осложняется труднодоступностью местности из-за наличия пересохших и пересыхающих ериков, наличием большого количества сухого горючего материала, ледоставом, а также ветром с порывами до 12 м/с.

В настоящее время осуществляется пролив водой пройденной огнем площади для предотвращения возобновления горения. Применение водного транспорта ограничено из-за сложной ледовой обстановки.

В тушении задействованы 17 человек и 10 единиц техники.

Ранее ГУ МЧС России по Астраханской области сообщало, что в связи с возгоранием сухой растительности на территории Трехизбинского участка Астраханского государственного заповедника возможно проявление в воздухе запаха гари на территории Камызякского района.

Астраханский заповедник — старейший в стране, он основан в 1912 году с целью сохранения и изучения природных комплексов и генетических фондов дельты Волги и побережья Каспия. В 1984 году ему присвоен статус биосферного. Заповедник расположен в низовьях дельты Волги, его общая площадь — почти 70 тыс. га.