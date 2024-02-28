«Среди задач нового объединения — предложить туристам усовершенствованный сервис и технологические решения и разработать отраслевые стандарты ведения бизнеса туристических агрегатов. Кроме того, деятельность АТАГ будет способствовать большей открытости между всеми участниками рынка и обмену лучшими практиками. Эти шаги будут способствовать развитию туристической индустрии в России и поиску эффективных подходов к ее регулированию», — говорится в сообщении.

Как отметили в ассоциации, в настоящий момент доля онлайн-продаж билетов, по разным оценкам, составляет больше 50% от общего объема, а 32% бронирований отелей осуществляется через российские туристические агрегаторы, и эти показатели продолжают расти.

В состав ассоциации вошли МТС Travel, Ostrovok, Tutu и «Яндекс Путешествия». Новое объединение является некоммерческой организацией, в будущем в нее смогут вступить другие участники отрасли цифрового туризма.