"В период с 27 февраля по 10 марта аэропорт Сочи обслужит более 300 тысяч пассажиров, что на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года", — говорится в сообщении.

"В эти дни запланировано 1088 самолетовылетов, из которых 845 внутренних рейсов, 243 — международных. Участники Всемирного фестиваля молодежи будут прибывать из 25 регионов России, помимо регулярного авиасообщения заявлены чартерные рейсы с делегациями из Баку, Ташкента, а также авиакомпания "Аэрофлот" доставит участников из Индии прямым рейсом Дели-Сочи", — отмечает пресс-служба.

В ходе тренировочных мероприятий волонтеры фестиваля совместно с сотрудниками аэропорта отработают порядок встречи пассажиров, рассмотрят нестандартные ситуации. Дополнительно они проведут осмотр мест размещения автотранспорта, порядок движения пассажиров из аэровокзала. Особое внимание будет уделено отработке вопросов оповещения, сбора, организации обслуживания маломобильных и почётных гостей фестиваля.

Ранее сообщалось, что Всемирный фестиваль молодёжи пройдет на федеральной территории "Сириус" с 1 по 7 марта. В нем примут участие порядка 20 тыс. российских и иностранных молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, международного сотрудничества, культуры, науки, образования, волонтерства и благотворительности, спорта, различных сфер общественной жизни из 180 тыс. стран.