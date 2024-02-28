"В преддверии весны добавлен новый сервис. Для него городской департамент физической культуры и спорта разработал несколько пеших маршрутов, за прохождение которых можно получить приятные награды — билеты в музей, на спортивные мероприятия или сувенирную продукцию", — написал он в своем телеграм-канале.

Мэр напомнил, что приложение "Мой Нижний Новгород" внутри социальной сети "ВКонтакте" запустили в декабре, за это время его скачали почти 15 тысяч человек. В приложении собрана актуальная информация о культурных и спортивных мероприятиях, музеях, театрах, парках и других интересных местах города.

Шалабаев отметил, что в преддверии весеннего туристического сезона для гостей Нижнего Новгорода обновлен сервис "Культурные объекты".

"Теперь интересные места можно добавлять в избранное и строить по ним маршрут в самом приложении, не переходя в сторонние программы", — написал он.