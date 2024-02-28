"В 2024 году в программу включены объекты в сельской местности, просьбы о ремонте которых поступали от жителей, глав муниципальных образований. Дополнительно в порядок приведут участки сельских дорог общей протяженностью 15,8 км", — говорится в сообщении.

Так, в Калининском округе это направление Черногубово — Мельниково, дорога от Каблуково до турбазы "Лисицкий Бор" и Орши, подъезд к деревне Крупшево. В Западнодвинском округе — дорога к святому источнику в честь иконы Божьей Матери "Живоносный источник" и участок от М-9 ("Балтия") до поселка Старая Торопа, ведущий к детскому саду "Валдай".

В Кашинском округе капитально отремонтируют отрезок дороги Щекотово-Конопелки и подъезд к деревне Апраксино. В Селижаровском округе приведут в нормативное состояние подъездные пути к деревням Быково и Сковорово, в Лихославльском — дорогу до деревни Старо-Карельское. В Оленинском округе отремонтируют участок в деревне Береза.

С учетом новых позиций программа ремонта муниципальных дорог в 2024 году расширена до 388 объектов общей протяженностью 197,6 км.

Также по программе планируется привести в порядок 77,5 тыс. кв. метров дворовых территорий в муниципалитетах, 52,7 тыс. кв. метров тротуаров, 104,1 тыс. кв. метров плацев возле учреждений образования, добавили в пресс-службе.