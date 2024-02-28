"До 2030 года запустим ещё пять речных маршрутов. Задействуем для этого почти всю акваторию Москвы-реки в границах города. Сейчас в столице 12 электросудов и 12 причалов российского производства. Планируем, что к 2030 году их будет 60 и 67 соответственно", — написал Собянин в телеграм-канале.

Он добавил, что за экологичным транспортом будущее, его развитие — один из приоритетов новой транспортной программы. "Поэтому в планах также обновление прогулочного и круизного речного флота", — написал Собянин.

Мэр напомнил, что первый в мире круглогодичный маршрут речных электросудов был открыт 20 июня 2023 года. Второй начал работу осенью.