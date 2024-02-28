Откроется фестиваль 2 марта в Слюдянке представлением зимних волшебников, выступлениями творческих коллективов и Федерации фигурного катания на коньках "Байкальский меридиан", показом дизайнерской коллекции "Ангелы Байкала".
Там также пройдут открытые соревнования по лыжным гонкам "Лыжня Байкала" и по футболу в валенках среди детских команд. Запланированы состязания в скандинавской ходьбе и подледном лове, спортивно- развлекательная программа на коньках "Веселые старты" и встреча участников ледового перехода "Байкал — шлёп — тур".
На следующий день мероприятия продолжатся в поселке Листвянка в рамках фестиваля "Живи на Байкале". В Иркутске в этот день в парке "Поляна" предусмотрена игровая развлекательная программа "Хоровод друзей".
"Ледяная сказка Байкала" проводится в рамках XXI международного фестиваля зимних игр на Байкале "Зимниада-2024" при поддержке правительства Иркутской области.