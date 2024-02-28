В экспозиции будет представлено около 40 снимков сербского фотографа Миодрага-Миши Бранковича, которые раскроют посетителю мир Афона, где художник побывал более сотни раз, — обители святого Саввы и Хиландара.

Кроме того, серия фотографий познакомит с архитектурой Цетинского монастыря, монастыря Печского патриархата, Острога, Милешевы, Грачаницы, Сопочан, Студеницы, Высоких Дечан.

Бранкович родился в 1954 году в Цетине, историческом культурном центре, где находится обитель во имя Рождества Пресвятой Богородицы с особо почитаемыми святынями. В 1978 году он стал членом Ассоциации фото- и кинодеятелей Сербии и посвятил свое творчество природе и рукотворному наследию православной архитектуры.

Выставки его фотографий проходили в Сербии, Черногории, Франции, Германии, других странах, а также в России, где мастер вдохновился атмосферой русских обителей — Александро-Невской лавры, Александро-Свирского, Коневецкого, Тихвинского и Валаамского монастырей.