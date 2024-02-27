"В этом году в 45 муниципалитетах Татарстана благоустроят 64 общественных пространства, 62 из них — по программе "Формирование комфортной городской среды", еще два стали победителями всероссийского конкурса малых городов", — говорится в пресс-релизе.

В том числе шесть общественных пространств в этом году планируется благоустроить в Казани.

По словам директора Института развития городов Наили Зиннатуллиной, одним из наиболее сложных является проект строительства бульвара на улице Серова в Московском районе столицы республики, где расположена мечеть с учебно-реабилитационным центром. Проект предполагает создание зоны реабилитации с тактильной тропой и ароматерапией, а также спортивных зон для людей с ограниченными возможностями.

Объем финансирования проектов благоустройства на 2024 год составит 2,36 млрд рублей.

Программа благоустройства общественных пространств реализуется в Татарстан с 2015 года. Общая сумма финансирования программы за прошедшие годы составила 23,9 млрд рублей.