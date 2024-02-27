Приезжие туристы осквернили воинский мемориал в Калининграде на Гвардейском проспекте, где горит Вечный огонь. 37-летняя женщина и ее 38-летний спутник распивали алкоголь, танцевали вокруг Вечного огня, перепрыгивая через него, что-то жарили. После этого мужчина, взяв с памятника корзину с цветами, вместе со спутницей направился в сторону улицы Галицкого, говорится в пресс-релизе.

Вандалов заметили операторы АПК "Безопасный город", которые и передали информацию Росгвардии. Сотрудники вневедомственной охраны задержали хулиганов, они доставлены в отдел полиции для дальнейших разбирательств.