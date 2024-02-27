"Статус объекта культурного наследия обеспечит сохранность памятника для будущих поколений", — говорится в сообщении.

В состав охраняемого объекта входят: жилой дом фабрики Бакатиных, жилой дом фабрики Боборыкиных, парк XIX — начала XX вв., пруд с дамбой.

В Клинниках работали две бумаготкацкие фабрики на основе кустарных производств, существовавших здесь с середины XVIII века. Упоминания о них датированы 1858 годом. До наших дней сохранились два жилых кирпичных двухэтажных дома: Бакатиных (ул. Тютчева, 61) и Боборыкиных (ул. Тютчева, 63), а также фрагменты липовых аллей, одиночных посадок деревьев, группы кустарников в парке.

Жилой дом фабрики Бакатиных был выстроен в конце XIX века в духе поздней эклектики. Жилой дом фабрики Боборыкиных также датируется концом XIX века, он представляет собой двухэтажное кирпичное здание с элементами белокаменного декора.

Объекты расположены на берегах пруда, образованного земляной дамбой на реке Махре.