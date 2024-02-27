В состав охраняемого объекта входят: жилой дом фабрики Бакатиных, жилой дом фабрики Боборыкиных, парк XIX — начала XX вв., пруд с дамбой.
В Клинниках работали две бумаготкацкие фабрики на основе кустарных производств, существовавших здесь с середины XVIII века. Упоминания о них датированы 1858 годом. До наших дней сохранились два жилых кирпичных двухэтажных дома: Бакатиных (ул. Тютчева, 61) и Боборыкиных (ул. Тютчева, 63), а также фрагменты липовых аллей, одиночных посадок деревьев, группы кустарников в парке.
Жилой дом фабрики Бакатиных был выстроен в конце XIX века в духе поздней эклектики. Жилой дом фабрики Боборыкиных также датируется концом XIX века, он представляет собой двухэтажное кирпичное здание с элементами белокаменного декора.
Объекты расположены на берегах пруда, образованного земляной дамбой на реке Махре.