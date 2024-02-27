"16 марта в музее-заповеднике "Горки Ленинские" состоится Арт-Масленица, на которой планируется сжечь самое высокое чучело в стране. На создание конструкции понадобится три недели, 60 метров досок, 500 метров бруса и 80 метров ткани", — отметили в ведомстве.

Высота конструкции составит 15-16 метров, уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства. Также на празднике проводов зимы в музее посетители смогут посоревноваться в перетягивании каната и метании валенка, увидеть бой с участием профессиональных реконструкторов, пострелять из лука, попрыгать через "богатырскую" скакалку. Кроме того, гостей ждет барабанное шоу, хороводы и кулинарные поединки.