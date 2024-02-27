«На борту Norwegian Dawn заболели около пятнадцати пассажиров. Лайнер был остановлен у берегов Порт-Луи, так и не получив разрешения на швартовку. Власти опасались бактериальной инфекции. Но микробиологические анализы подтвердили, что на борту не было зафиксировано ни одного случая холеры. Пассажиры страдают от легкой формы гастроэнтерита», — говорится в сообщении.

Как отметили в Минздраве, карантинное предписание, наложенное на пассажиров лайнера у берегов Маврикия, было отменено. Лайнер Norwegian Dawn может причалить в Порт-Луи, а пассажиры – сойти на берег и взойти обратно до конца круизной программы.

Круизный лайнер Norwegian Dawn встал на карантин у берегов Маврикия несколько дней назад из-за кишечной инфекции у 15 пассажиров. Предполагалось, что ухудшение состояния здоровья туристов могла вызвать холера. На борт была отправлена медицинская бригада, состоящая из врачей, медсестер и сотрудников департамента здравоохранения, которая провела микробиологические исследования.

Круизный лайнер американского оператора Norwegian Cruise Line совершал 12-дневное путешествие из Кейптауна в Порт-Луи. На борту находятся более 2 тыс. пассажиров.