В прошедшие праздничные дни на курорте организовали большую спортивно-развлекательную программу. Главным событием стал конкурс на звание "Джигит Эльбруса", говорится в сообщении.

Отмечается, что победителями конкурса стали три участника — из Зеленограда, Чехова и Краснодара.

Конкурсанты показали лучшие результаты в перетягивании каната, "братском захвате", подъеме 16-килограммового микрофона во время исполнения песни, а также в высказывании комплиментов дамам в рыцарском турнире.

Кроме того, на курорте состоялись чемпионат по зимней бочче (игра с мячом для людей с ограниченными двигательными возможностями), соревнования по армреслингу и бампер-сумо (игровой бой в костюмах надувных шаров).

Всесезонный горный курорт "Эльбрус" располагается на южных склонах горы Эльбрус на территории природного парка "Приэльбрусье" в Кабардино-Балкарии. Курорт насчитывает около 23 км трасс различной сложности и сеть подъемников.