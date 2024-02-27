«АНО «Единая транспортная дирекция» Минтранса России готовится возобновить мультимодальные пассажирские перевозки из регионов Российской Федерации в Абхазию и в обратном направлении. Билеты на восьмой курортный сезон 2024 года уже доступны для покупки», — говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, перевозки будут осуществляться с пересадкой на железнодорожном вокзале Адлера и в аэропорту Сочи с 30 апреля по 30 сентября в пять городов Абхазии – Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум.

Оформить «единый» билет «поезд плюс автобус» можно в кассах любого железнодорожного вокзала, агентских сетей АО «ФПК», а также на сайте ОАО «РЖД». Билет «самолет плюс автобус» оформляется через агентскую сеть ТКП: сервисы для покупки авиабилетов онлайн и кассы транспортно-туристических агентств.

Перевозки в Абхазию по системе «единого» билета были организованы в 2017 году. На сегодняшний день пассажиры также могут приобрести «единый» билет в Суздаль, на побережье Балтийского моря Калининградской области, на горнолыжные курорты Приэльбрусья, в Домбай, Архыз и Шерегеш, в города Белозерск и Кириллов Вологодской области, а также в города Удмуртской Республики.