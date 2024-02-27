«Пляжный отдых в Дагестане стал набирать популярность еще во время пандемии коронавируса – на фоне перераспределения турпотоков из-за закрытых границ и других ковидных ограничений. В последние несколько лет количество запросов на такой отдых растет. Проблема пляжного Дагестана состоит в том, что в этой республике ограниченный номерной фонд, а больших гостиничных комплексов нет. Поэтому дефицит мест в прибрежных отелях в летнем сезоне неизбежен», — рассказали в ассоциации.

Как отмечается в сообщении, на сегодняшний день гарантированные номера доступны для бронирования во многих отелях Дагестана, однако традиционно к середине весны места в наиболее популярных отелях уже заканчиваются.

«Туроператоры прогнозируют, что дефицит номеров в прибрежных отелях Дагестана станет ощутим уже в апреле. По их данным, в первую очередь будут распроданы номера в гостиницах с хорошим соотношением цены и качества во всех ценовых сегментах. По информации FUN&SUN, уже сегодня некоторые отели не подтверждают на лето номера вне квоты", — подчеркнули в АТОР.