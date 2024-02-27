"Анфилада выставочных залов, площадь которой составляет без малого 230 кв. м, — одно из наиболее интересных экспозиционных пространств музея-заповедника. Не случайно, здесь всегда разворачивали наиболее масштабные показы", — отмечается в сообщении.

Сейчас в помещениях выполнены замены полов, обшивки стен и дверных блоков, заново смонтирована система освещения, произведена большая часть отделочных работ.

Как рассказали в музее, в капитально отремонтированных экспозиционных залах в ближайшее время планируется развернуть принципиально новый для музея выставочный проект "Эмоции природы. Природа эмоций".

"Разработанная в "Михайловском" концепция экспозиции предполагает сочетание классического искусства и отдельных "академических" выставочных приёмов с самым активным использованием современных мультимедийных средств — для оптимально эффектного показа музейной коллекции. В заповеднике, где непереоценимо важной составляющей экспозиционного пространства является ландшафт, сохраняемый на пушкинское время, одной из приоритетных задач считают показать посетителю: именно природа является главным источником вдохновения как творцов в прошлые столетия, так и в наше время", — подчеркнули в музее.

Будущая экспозиция, структура которой во многом продиктована архитектурными особенностями выставочной анфилады, будет включать в себя четыре основных раздела, конкретизировали в ""Михайловском".

Их рабочие названия: "Пушкин и эмоции" (рассказывает о "взаимоотношениях" Пушкина и природы, знакомит посетителей с наиболее "чувственными" строками поэта о природе), "Эмоции и чувства природы", "Один пейзаж — разные настроения" (знаковые места музея-заповедника в работах различных художников, поэтов, писателей и музыкантов) и "Посетитель и его эмоции".

В последнем из перечисленных разделов предусмотрен ряд интерактивных инсталляций, призванных вовлечь посетителя выставки в творческий процесс, осмыслить и выразить свои эмоции и впечатления.

Работы в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина "Михайловское" ведутся в соответствии с указом президента РФ от 5 июля 2021 года "О 225-летии со дня рождения А.С. Пушкина" и планом основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 225-летия со дня рождения А.С. Пушкина, утвержденным распоряжением правительства РФ от 29 октября 2022 года.