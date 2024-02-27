Открытие приурочили к 100-летию образования Каслинского района, центральной частью экспозиции стала коллекция знаменитого Каслинского художественного литья, говорится в сообщении.

"Это действительно знаковое место, такого большого, содержательного, наполненного музея в Каслях, несмотря на большую историю, не было. Художественное литье, которое известно на весь мир, не было представлено так широко. Сейчас музей отвечает всем современным требованиям. Что особо ценно, он находится в отреставрированном прекрасном здании начала 19 века", — цитирует пресс-служба комментарий губернатора, посетившего музей во вторник.

Музей расположен в здании бывшего "Заводского госпиталя", построенного в 1810 году. До 2006 года здесь работало хирургическое отделение городской больницы. Несколько лет назад было принято решение, что этот объект культурного наследия федерального значения восстановят за счет бюджетных средств и передадут музею.

Здание состоит из двух симметрично расположенных корпусов, соединенных галереей. В ходе реконструкции строители вернули исторический облик фасаду, восстановили крыльцо с чугунными узорчатыми ступенями, отлитыми на Каслинском заводе. Также отреставрированы колонны на уличном и дворовом фасадах.

В настоящее время в фондах музея собрано более 2 тыс. произведений художественного литья, которые создавали каслинские мастера на протяжении последних двухсот лет.

Каслинский завод архитектурно-художественного литья (ООО "КЗАХЛ") был основан в 1746 году.