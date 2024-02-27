"В текущем 2024 году до конца года планируем открыть 8 новых объектов массового размещения. Это даст Кисловодску около тысячи дополнительных коечных мест. Среди новых объектов 1 санаторий, 2 отеля, 2 пансионата и 3 гостиницы", — цитирует пресс-служба главу города Евгения Моисеева.

Отмечается, что в начале года в городе уже открыт один объект в новом формате апарт-отеля.

Кисловодск является городом-курортом федерального значения. Входит в состав эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды. Город является вторым в России (после Сочи) по количеству здравниц и крупнейшим в КМВ.